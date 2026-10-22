По оценке военных экспертов, ВС РФ контролируют город, но потребуется до двух недель для его полной зачистки Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Вечером 16 октября Валерий Герасимов на совещании с Владимиром Путиным неожиданно для многих военных экспертов заявил об освобождении Доброполья — одного из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении.