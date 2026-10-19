Протесты против роста стоимости жизни во Франции, переросшие в грабежи и поджоги, вызвали серьезную обеспокоенность, что подобные события повторятся в остальной Европе, где в следующем году пройдут выборы как минимум в шести странах, сообщил Bloomberg.
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