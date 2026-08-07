Haberdenizde: БПЛА атаковал турецкий сухогруз MV Güllük у Новороссийска

Беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Güllük возле Новороссийска, судно получило повреждения. Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность из-за эскалации конфликта в Черном море после ударов по сухогрузам Nadezhda и Yasar 3 августа.
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