Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Haberdenizde: БПЛА атаковал турецкий сухогруз MV Güllük у Новороссийска

Haberdenizde: БПЛА атаковал турецкий сухогруз MV Güllük у Новороссийска

Беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Güllük возле Новороссийска, судно получило повреждения. Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность из-за эскалации конфликта в Черном море после ударов по сухогрузам Nadezhda и Yasar 3 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии