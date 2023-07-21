Военное обозрение

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В Туапсе создали народный мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в специальной военной операции

В Туапсе создали народный мемориал «Смерч журавлей» в честь погибших в специальной военной операции

Мемориальные комплексы в честь погибших в ходе спецоперации на Украине воинов появляются по всей территории России, один из них был открыт совсем недавно в Туапсе.

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