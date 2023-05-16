Китаевед Вавилов: Конфликт на Украине может быть заморожен уже к концу 2023 года

Украинский кризис может быть заморожен уже в конце нынешнего года с учетом поездки спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Польшу, Францию, ФРГ и Россию, заявил в интервью ТАСС российский китаевед-публицист Николай Вавилов.