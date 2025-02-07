Резкое укрепление рубля. Курсы доллара и евро на 7 февраля

Российская валюта значительно укрепилась к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 февраля 2025 года, составляет 100,6751 рубля (прежнее значение — 98,0556 рубля рубля), официальный курс евро — 100,6751 рубля (предыдущий показатель — 102,9215 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии