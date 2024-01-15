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В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран

В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Импортное пиво и пивные напитки предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии.

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Комментарии
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ВП
Вахтанг Плоскогубцев
Семь лет мак не родил и голода не было – говорят в народе… Это к тому, что запрет ЛЮБЫХ продуктов из вражеских стран НИКАК не отразится на благосостоянии россиян!
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