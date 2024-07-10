В Москве электросамокат ударил током двухлетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Согласно данным канала, инцидент случился в многоэтажном доме, в одной из квартир Пресненского района Москвы.
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