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В Москве электросамокат ударил током двухлетнего мальчика

В Москве электросамокат ударил током двухлетнего мальчика

В Москве электросамокат ударил током двухлетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.Согласно данным канала, инцидент случился в многоэтажном доме, в одной из квартир Пресненского района Москвы.

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