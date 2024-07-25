БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Какие у Турции основания, чтобы считать себя «сердцем тюркского мира»?

Какие у Турции основания, чтобы считать себя «сердцем тюркского мира»?

 Сергей АНДРЕЕВ  Известно, что на территории республик бывшей советской Средней Азии реальный пантюркизм как массовое явление просто отсутствует, несмотря на активное медийное продвижение прямо противоположных идей и нарративов.

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