В постпредстве России заявили о кризисе ООН

REUTERS/Brendan McDermid Организация Объединенных Наций оказалась в кризисе, так как кризисные времена переживает весь мир в целом, заявил "Известиям" первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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