Рогов: В Крынках погибли около трёх с половиной тысяч солдат ВСУ

Алина Белова

Когда читаешь о количестве погибших, сжимается поневоле сердце. А вот последнее время это чувство пропало. Надо быть безумцами, чтобы не понять за что гибнут люди, за кого .Их гонят, как скот на водопой .Люди совсем без разума. Внутри городов чувствуется, что люди поняли что-то, организовали подполье и что-то делают. А как же остальные ? Рождены без мозгов ? Да повернитесь обратно на Киев, а мы поможем вам, так погибших будет меньше ... Чего вы добиваетесь ? Своей смерти ?