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Рогов: В Крынках погибли около трёх с половиной тысяч солдат ВСУ

Рогов: В Крынках погибли около трёх с половиной тысяч солдат ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Крынки стали неким «фетишем» главы киевского режима Владимира Зеленского по созданию плацдарма на левом берегу Днепра.

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Комментарии
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Алина Белова
Когда читаешь о количестве  погибших, сжимается  поневоле  сердце. А вот последнее время это чувство  пропало.  Надо быть безумцами, чтобы не понять за что  гибнут люди, за кого .Их  гонят, как  скот на водопой .Люди  совсем без  разума.  Внутри городов  чувствуется, что   люди поняли  что-то, организовали подполье  и что-то  делают.  А  как же  остальные ?  Рождены  без  мозгов ?   Да  повернитесь обратно  на  Киев, а мы  поможем  вам, так  погибших  будет  меньше  ...  Чего  вы  добиваетесь ?  Своей  смерти ?
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