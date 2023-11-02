Станет ли сокращенным рабочий день 3 ноября в России в 2023 году Алексей АприамовРоссияне интересуются, будет ли пятница 3 ноября 2023 года сокращенным днем? Согласно производственному календарю, этот день будет предпраздничным.
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