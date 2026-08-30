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Глава парламента Ирана обвинил Бессента во лжи о перевозке нефти

Глава парламента Ирана обвинил Бессента во лжи о перевозке нефти

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил министра финансов США Скотта Бессента в распространении недостоверной информации о поставках нефти через Ормузский пролив.

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