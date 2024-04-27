Симбиотическую бактерию, умеющую фиксировать азот, повысили в звании до органеллы

Эволюция всех сложных форм земной жизни стала возможной благодаря тому, что предки современных эукариот приобрели внутриклеточных симбионтов, впоследствии ставших органеллами — митохондриями и хлоропластами.
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