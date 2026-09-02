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warontherocks

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European Resilience in Digital Infrastructure: The Changing Nature of State-Business Relations

European Resilience in Digital Infrastructure: The Changing Nature of State-Business Relations

As the war in Ukraine progressed, Russian strikes increasingly degraded Ukraine’s terrestrial communications infrastructure, steadily deepening Kyiv’s dependence on SpaceX’s Starlink.

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