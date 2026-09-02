European Resilience in Digital Infrastructure: The Changing Nature of State-Business Relations

As the war in Ukraine progressed, Russian strikes increasingly degraded Ukraine’s terrestrial communications infrastructure, steadily deepening Kyiv’s dependence on SpaceX’s Starlink.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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