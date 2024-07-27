В Рязани завершился новый этап благоустройства Новопавловской рощи

По нацпроекту «Жильё и городская среда» выполнено устройство дорожно-тропиночной сети площадью более 1,4 тыс м2, в том числе из тротуарной плитки, работы по устройству системы освещения 49 опор, озеленение.
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