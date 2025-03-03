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"Анора" завоевала "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

"Анора" завоевала "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

В ночь со 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Впервые одним из номинантов стал российский актер Юрий Борисов – он был претендентом на получение статуэтки за лучшую роль второго плана.

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