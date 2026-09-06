В Кабо-Верде в аварии автобуса погибли 25 детей и подростков

Количество погибших в результате падения автобуса с детьми и подростками в овраг на острове Фого в Кабо-Верде (островное государство в Атлантике в 600 км от африканского берега) достигло 25 человек, еще 18 пострадали, 6 сентября сообщает местное информагентство Inforpress со ссылкой на данные властей.
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