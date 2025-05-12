Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Харькова
    Ты ошиблась, дура. Их намного намного больше. Ты со своим умишком гинеколога просто их не замечаешь.Фон дер Ляйен: ВП...
  • tsan tsan
    Интересно, все эти нынешние европейцы читали наследие своих великих предков? Один из таких великих сказал :"Русские в...Кубилюс: ЕС потра...
  • Андрей
    Пусть там и останетсяРоссийская стриме...

AP: в Польше заметно выросла усталость от помощи беженцам с Украины

AP: в Польше заметно выросла усталость от помощи беженцам с Украины

В момент начала конфликта на Украине Польша оказалась одной из самых лояльных к республике стран, став не только логистической артерией, но и "образцом человеческой солидарности", однако спустя три года ситуация изменилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Это Россия десятки лет тянула &quot;братские народы&quot;. Западники не потянут - ни морально, ни материльно... Это ещё Польша деньги от ЕС получает. А без них скиснет быстро...
Ответить
12 час.
наверх