СБУ схватила молодогвардейцев в Николаеве и днепропетровского блогера, опубликовавшего знамя Победы

Прямо к Дню Победы СБУ отчиталась о захвате молодогвардейцев. Да-да, не удивляйтесь. В Николаевской области был задержан председатель подпольной организации «Молодая гвардия большевиков-ленинцев», деятельность которой дистанционно координировала, конечно же, «российская разведка».
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