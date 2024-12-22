❗️Новая трасса позволит от Краснодара до Крыма добраться за два часа. Дорога – «взлётка» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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❗️Новая трасса позволит от Краснодара до Крыма добраться за два часа. Дорога – «взлётка» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.