Правительство РФ сформирует закон о регулировании маркетплейсов

Правительство России сформирует отдельный закон, регулирующий маркетплейсы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) займется разработкой такого проекта совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями, следует из итогового доклада службы о развитии конкуренции за 2023 год.