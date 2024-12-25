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Царьград

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Путин и Зеленский в Вашингтоне? Дипломат описал фантастический сценарий

Путин и Зеленский в Вашингтоне? Дипломат описал фантастический сценарий

Шансы на встречу Путина и Зеленского в Вашингтоне по инициативе Трампа кажутся минимальными. Американский дипломат Джим Джатрас описал преграды для приглашения Путина и отметил роль Зеленского как "марионетки" ЦРУ и MI6.

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