Аргументы недели

97 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВ
    А кто его экспертом назначил? Раскрутили по тв,стал крутым экспертом? Ничего интересного от его не слышал,одно пизд.....Военспец Коротчен...
  • кузнецов владимир
    про него столько же статей как про Рашкина напишут, или сразу замнут?В Тюмени полицейс...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Поди, порой, отличи человека от животного.В Тюмени полицейс...

Лидер Аргентины Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения «Спутника V» со стороны ВОЗ

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины «Спутник V» со стороны ряда европейских стран и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх