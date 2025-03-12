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Царьград

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Европейские политики признали, что «мяч на стороне России»

Европейские политики признали, что «мяч на стороне России»

Переговоры США и Украины по прекращению огня дали свой результат.При этом европейские политики стали признавать, что в вопросе переговоров «мяч на стороне России».

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