Спецоперация, 11 июня. Главное:

Обратите внимание: Главное за 14.01.2021. - ВКС РФ уничтожили в Харьковской области пункт дислокации иностранных наемников - Батарея американских гаубиц M-777 уничтожена под Авдеевкой, сообщили РИА Новости власти ДНР - Украинские силы (порядка 300 человек) на заводе "Азот" в Северодонецке требуют выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа мирных жителей, сообщил РИА Новости источник - Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 - Кадыров заявил об успехах по освобождению промзоны Северодонецка - Кадыров опроверг сообщение Арестовича о гибели в Северодонецке спецназовцев полка "Ахмат" - Первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека - Россия за время спецоперации уже доставила на Украину более 29 тыс тонн гуманитарных грузов - Саперы РФ разминировали почти 3 тыс гектаров в ДНР и ЛНР #россия #политика #новости от шурика #специальная военная операция Больше интересных статей здесь: Политика.