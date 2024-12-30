Страны Востока начали переносить свои запасы золота с Запада, в том числе из США и Великобритании, в ответ на неоднократные заявления президента России Владимира Путина о рисках избыточной зависимости от доллара.
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