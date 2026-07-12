Стало известно о реакции ФБР на смерть Грэма

Политика как она есть

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что бюро направило все необходимые силы и средства для оказания содействия местным властям в связи со смертью сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).