Топливо, генераторы и газ: обстановка в Крыму на сегодняшний день. Глава полуострова Аксенов рассказал, что ждет чиновников-уклонистов

Топливо, генераторы и газ: обстановка в Крыму на сегодняшний день. Глава полуострова Аксенов рассказал, что ждет чиновников-уклонистовРеспублика Крым вступает в фазу жёсткой экономии и вынужденных решений: утверждён порядок распределения генераторов по муниципалитетам, однако ситуация с топливом остаётся критической, а чётких гарантий по свету и бензину власть дать не может.