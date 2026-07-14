Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

397 подписчиков

Топливо, генераторы и газ: обстановка в Крыму на сегодняшний день. Глава полуострова Аксенов рассказал, что ждет чиновников-уклонистов

Топливо, генераторы и газ: обстановка в Крыму на сегодняшний день. Глава полуострова Аксенов рассказал, что ждет чиновников-уклонистов

Топливо, генераторы и газ: обстановка в Крыму на сегодняшний день. Глава полуострова Аксенов рассказал, что ждет чиновников-уклонистовРеспублика Крым вступает в фазу жёсткой экономии и вынужденных решений: утверждён порядок распределения генераторов по муниципалитетам, однако ситуация с топливом остаётся критической, а чётких гарантий по свету и бензину власть дать не может.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии