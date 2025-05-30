Бывший советник самарского экс-губернатора отрицает причастность к махинациям с бюджетом

В Самаре начался судебный процесс над экс-главой Института регионального развития (ИРР) Ольгой Михеевой и управляющим директором научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего» Денисом Гусевым .
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