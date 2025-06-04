Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства

Александр Салтановский "Теперь Курманбековой запрещено приезжать в Россию в течение пяти лет." Всего то, да пожизненный запрет на въезд в Россию ей и всему семейству чурок!

Александр Александров Она будет иметь право въехать, как туристка. Но право на российское гражданство и соответствующие льготы она потеряла.