RuNews24.ru Глава Киргизской диаспоры Нура Курманбекова лишилась российского гражданства через пять лет после получения.
Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
Комментарии
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Александр Салтановский
"Теперь Курманбековой запрещено приезжать в Россию в течение пяти лет." Всего то, да пожизненный запрет на въезд в Россию ей и всему семейству чурок!
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1 час.
Александр Александров
Она будет иметь право въехать, как туристка. Но право на российское гражданство и соответствующие льготы она потеряла.
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1 час.
Анна Зареченская
Мишустин горой стоит за них. Столько денег на пособия им отваливает, нам и не снилось. Вот где предательство откровенное.
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14 мин.
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