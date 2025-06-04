Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Мишустин горой стоит за них. Столько денег на пособия им отваливает, нам и не снилось. Вот где предательство откровен...Порешать не получ...
  • Александр Александров
    Она будет иметь право въехать, как туристка. Но право на российское гражданство и соответствующие льготы она потеряла.Порешать не получ...
  • alik3456 Джексон
    Открывайте двери и мордой в пол, мы уже подходим...В Крыму задержан ...

Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства

Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства

RuNews24.ru Глава Киргизской диаспоры Нура Курманбекова лишилась российского гражданства через пять лет после получения.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Теперь Курманбековой запрещено приезжать в Россию в течение пяти лет.&quot; Всего то, да пожизненный запрет на въезд в Россию ей и всему семейству чурок!
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1 час.
Александр Александров
Она будет иметь право въехать, как туристка. Но право на российское гражданство и соответствующие льготы она потеряла.
Ответить
1 час.
Анна Зареченская
Мишустин горой стоит за них. Столько денег на пособия им отваливает, нам и не снилось. Вот где предательство откровенное.
Ответить
14 мин.
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