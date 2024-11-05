В Приангарье мошенники обманули пенсионерку фейковым штрафом за контент 18+

В Братске мошенники убедили 64-летнюю пенсионерку заплатить фейковый штраф за просмотр контента 18+. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД «Братское» Женщина хотела посмотреть видео «для взрослых», но столкнулась с платным контентом, после этого она свернула страницу и больше не заходила на сайт.