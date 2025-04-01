Власти обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

У этого правила может появиться и альтернатива Правительство обсудило поправки в ПДД, которые могут полностью запретить передвижение на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам, пишет 1 апреля РБК.
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