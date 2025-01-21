Астрология подскажет, какой цвет по месяцу рождения может сделать вас неудачником

Цвета сопровождают нас повсюду, оказывая влияние на настроение, эмоции и даже успех в жизни. С древних времён люди придавали цветам сакральное значение, считая, что правильный оттенок способен принести удачу, а неподходящий — отвернуть её.
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