Александр Сосновский: Деда Мерца лишили пенсии как нациста, но сделали «попутчиком»

Почему семейная легенда канцлера Мерца о безвинном деде разошлась с архивными протоколами? Что на самом деле скрывает личное дело Ханса Вайделя в секретном архиве Пруссии? Почему дед Бербок не вступил в НСДАП, но заслужил характеристику безусловного нациста? И почему историю про дедушку Урсулы фон дер Ляйен из СС пришлось публично опровергнуть? Алекс.
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