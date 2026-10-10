Александр Сосновский: Деда Мерца лишили пенсии как нациста, но сделали «попутчиком»

Поче­му семей­ная леген­да канц­ле­ра Мер­ца о без­вин­ном деде разо­шлась с архив­ны­ми про­то­ко­ла­ми? Что на самом деле скры­ва­ет лич­ное дело Хан­са Вай­де­ля в сек­рет­ном архи­ве Прус­сии? Поче­му дед Бер­бок не всту­пил в НСДАП, но заслу­жил харак­те­ри­сти­ку без­услов­но­го наци­ста? И поче­му исто­рию про дедуш­ку Урсу­лы фон дер Ляй­ен из СС при­шлось пуб­лич­но опро­верг­нуть? Алек­с.