Полезные принадлежности принадлежащим персоналам.

В Mail.ru, рассказал Андрей, работают очень странные люди. В восьмидесятые у них школьники писали чернильными ручками (на самом деле чернильных тогда уже практически не было), а в 1991 году школьникам еще и запрещали писать шариковыми ручками.
В Mail.ru, рассказал Андрей, работают очень странные люди. В восьмидесятые у них школьники писали чернильными ручками (на самом деле чернильных тогда уже практически не было), а в 1991 году школьникам еще и запрещали писать шариковыми ручками.
Свежие комментарии