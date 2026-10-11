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Невролог Ферреро: температура воздуха в спальне должна быть от +19…+21 градуса

Невролог Ферреро: температура воздуха в спальне должна быть от +19…+21 градуса

Для крепкого сна нужен удобный матрас, хлопковые простыни и прохладный воздух в спальне. Невролог Пабло Ферреро назвал температуру до +21 градуса идеальной, сообщило издание La Nacion .

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