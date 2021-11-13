Наш метод - долго и медленно тянуть из всех в стране жилы там, где ясно даже и ежу, что и как делать, рассуждать о чём угодно, кроме того, что необходимо решать в первую очередь, и тщательно измерять рейтинги и проценты.
Бесконечно можно смотреть на текущую воду, горящий огонь и уговоры населения нашего властями предержащими насчёт вакцинирования.
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Да в России так всегда и во всем что касательно чегото хорошего для народа, а какуюнибудь гадости навязать и обязать народу это мы быстро!
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