Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов

Ozon запускает поиск разработчика CRM-системы для взыскания долгов Маркетплейс Ozon объявил о поиске разработчика CRM-системы для взыскания долгов клиентов «Озон банка» — первого в России e-commerce банка, обслуживающего продавцов и покупателей платформы.
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