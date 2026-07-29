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Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов

Ozon готовит ИТ-систему для масштабного взыскания долгов с покупателей и продавцов

Ozon запускает поиск разработчика CRM-системы для взыскания долгов Маркетплейс Ozon объявил о поиске разработчика CRM-системы для взыскания долгов клиентов «Озон банка» — первого в России e-commerce банка, обслуживающего продавцов и покупателей платформы.

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