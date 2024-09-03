Разработчики AutoLayer анонсировали запуск токена LAY3R через IDO

AutoLayer, мультичейн-хаб, предоставляющий возможности для ликвидного рестейкинга, получения доходности и участия в airdrop’ах LRT, объявил дату проведения IDO (Initial DEX Offering) для своего токена LAY3R.
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