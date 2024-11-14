Юг ДНР ПВО 00.49 - Юг ДНР - ещё работает ПВО. Тыловые города ДНР - также неспокойно. Донецкая группа новостей.
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Юг ДНР ПВО 00.49 - Юг ДНР - ещё работает ПВО. Тыловые города ДНР - также неспокойно. Донецкая группа новостей.
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