Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной.
«Оставляем право на зеркальные действия»: Путин ответил на поставки кассетных снарядов Киеву
Комментарии
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Александр
Ведь уже применили! Ждём и дождёмся ли ответных действий? Теперь снова мост! У нас и позор и война - результат прекрасный после полутора лет боёв.
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6 час.
НС
Нина Синельникова
Президент ясно высказался, что оставляет за собой право на ответные действия. Т.е. это право никому не передают и не отдают, лежит где-то в большом кабинете. Как только последует ещё какой удар, это право вынут из кабинета и опять покажут супостату, чтоб знал, что право есть
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6 час.
Сергей Стоякин
Вся та же тактика Герасимова как при Ельцине, только сейчас при Путине наступаем, отступаем и т.д.
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3 час.
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