«Оставляем право на зеркальные действия»: Путин ответил на поставки кассетных снарядов Киеву

Александр Ведь уже применили! Ждём и дождёмся ли ответных действий? Теперь снова мост! У нас и позор и война - результат прекрасный после полутора лет боёв.

НС Нина Синельникова Президент ясно высказался, что оставляет за собой право на ответные действия. Т.е. это право никому не передают и не отдают, лежит где-то в большом кабинете. Как только последует ещё какой удар, это право вынут из кабинета и опять покажут супостату, чтоб знал, что право есть