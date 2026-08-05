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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эммануэль Фримпонг о селекции «Арсенала»: «Нужны пара вингеров и качественная «восьмерка». Подписание Барколя и Гимараэса было бы удачным трансферным окном»

Эммануэль Фримпонг высказался о летней трансферной селекции «Арсенала». «Микель [Артета] с ребятами наконец-то довели дело до конца [выиграли АПЛ ], чему я очень рад.

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