Трейдер Старт 2016

Трейдер Старт 2016

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Destatis ухудшил оценку снижения ВВП Германии в 1 квартале до 3,4%

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале 2021 года снизился на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

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