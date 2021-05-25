Destatis ухудшил оценку снижения ВВП Германии в 1 квартале до 3,4%

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале 2021 года снизился на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).