По оценкам Евросоюза, экономические потери Украины от приостановки экспорта через порты Чёрного моря составляют 60 миллионов евро в день.
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