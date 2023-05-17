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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии суверенитета Евросоюза из-за США

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии суверенитета Евросоюза из-за США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об исчезновении суверенитета на территории Евросоюза из-за добровольной сдачи его США.

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