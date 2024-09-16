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«Смертельный квест»: подробности трагедии в Челябинске и количество пострадавших детей

«Смертельный квест»: подробности трагедии в Челябинске и количество пострадавших детей

«Смертельный квест»: подробности трагедии в Челябинске и количество пострадавших детей Юлия ЧинковаВ Челябинске произошел шокирующий случай, когда 13-летний ученик напал на своих одноклассников во время урока биологии.

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