«Смертельный квест»: подробности трагедии в Челябинске и количество пострадавших детей Юлия ЧинковаВ Челябинске произошел шокирующий случай, когда 13-летний ученик напал на своих одноклассников во время урока биологии.
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