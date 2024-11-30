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Немецкий генерал: украинским военным придётся покинуть Покровск не позднее начала 2025 года

Немецкий генерал: украинским военным придётся покинуть Покровск не позднее начала 2025 года

Украинским военным придется покинуть Покровск (так на Украине называют Красноармейск) не позднее начала 2025 года.

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