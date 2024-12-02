Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает агентство DPA. «Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает немецкое агентство.
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