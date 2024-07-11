iPhone 16 приписывают долгожданный апгрейд мощности зарядки

Apple планирует повысить скорость зарядки своих устройств следующего поколения. По данным портала ITHome, производитель намерен увеличить мощность проводной зарядки до 40 Вт, а мощность беспроводной технологии MagSafe - до 20 Вт.
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